شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع البلالين.. محمود عبدالمغنى يحتفل بعيد ميلاد ابنته: بحبك يا مريومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمود عبد المغنى، بعيد ميلاد ابنته الكبرى مريم، حيث نشر صورة لها عبر حسابه عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا أحلى وأجمل مريم في دنيتى ..بحبك يا مريوومة".



محمد عبد المغنى

وانهال جمهور الفنان بالتهانى، حيث كتبت أمينة: "الجمال كله الله يحفظها وكل سنة وهي بخير"، وعلقت سارة: "العمر كله ليها يا رب"، وعلقت أخرى: "ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل شر كل سنة ومريم بخير".

وكان الفنان محمود عبد المغنى، قد حرص على دعم النجمة حورية فرغلى، خلال أزمتها، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات. ونشر عبد المغنى، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة مع حورية، خلال الأعمال الفنية التى تشاركا فيها سويا، أتبعها قائلا: "كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدى".

ويخوض النجم محمود عبد المغنى، فيلم جديد يجمع بين كل من النجم صلاح عبد الله بعنوان مبدئى "المحكمة" من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله، وسيتم تغيير الاسم بعد الانتهاء من كافة التفاصيل، وهناك جلسات عمل تتم بين صناع العمل، للوقوف على الخطوط العريضة واختيار مجموعة كبيرة من النجوم استعداداً لانطلاق التصوير، فهناك وجوه شابة جديدة تشارك في الفيلم مع عدد من ضيوف الشرف.

وكان آخر ظهور للفنان محمود عبد المغنى فيلم "صاحب المقام" مع النجمة يسرا، والذى حقق نجاحا كبير الذى عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.