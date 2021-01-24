شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: حمو بيكا ليس عضوا بالنقابة وظهوره بكليب الفيشاوي يعرضه للمساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، إن حمو بيكا ليس عضوا بالنقابة، وأنه فى حالة ظهوره بكليب أحمد الفيشاوي "نمبر 2"، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، سواء هو أو أحمد الفيشاوي، خاصة أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وأضاف مرتضي، أن النقابة تحترم القانون، ويجب على حمو بيكا وأحمد الفيشاوي احترام القانون أيضا وتنازل النقابة عما بدر من حمو بيكا لا يعني تغافلها عن الالتزام بالقانون.

وسبق أن أعلن النجم أحمد الفيشاوى أنه سيقوم بطرح أغنيته الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث روج الفيشاوى للأغنية عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" معلقا: "أغنية قبل الـ2.. قريبا جدا"، فقبل أيام قليلة طرح الفيشاوى، برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نمبر 2"، والتى تنتمى لنوعية أغانى الراب، وظهر الفيشاوي أثناء قيادته لـ"توك توك"، وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام.