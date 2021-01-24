شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يوجه رسالة شكر للهضبة: مشوفتش منك غير الحلو كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن عزيز الشافعى عن سعادته لتعاونه مع النجم عمرو دياب، مشيرا إلى مكانته الكبيرة واستقبال الناس له بحفاوة كبيرة بكل البلدان، والذى كان برفقته بحفله الفنى أمس بدبى.

ونشر عزيز الشافعى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة تجمعه بالقضبة من حفله الفني الأخير بمدينة دبى، قائلا: "عمرو دياب ونجاحه كمصريين وكفنانين بنشتغل معاه وبنفرح واحنا شايفين المكانة العالمية وحب واستقبال الناس فى كل مكان و فى كل بلد".



عزيز الشافعى عبر انستجرام

وأضاف قائلا: "وبنعرف إن الكبير كبير مش بس بفنه ولا بمكانته اللي موصلهاش حد غيره فى الشرق الأوسط، لأ كمان بأخلاقه و باحترامه لجمهوره وتقديره للناس اللي بتشتغل معاه وبتشاركه ولو فى محطة من محطات مسيرته العظيمة"، ووجه الشكر إلى الهضبة، قائلا: "شكرا عمرو دياب على كل حاجة حلوة، ومشوفتش منك غير الحلو كله".

يشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، أحيا أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على موقع "فيس بوك"، 18 صورة تلخص الحفل، الذى أحياه الهضبة فى استاد دبى الدولى، بحضور الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى.

كما حرص النجم عمرو دياب على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة أيضًا من كواليس حفله، يظهر فيها ابنه عبد الله وابنته كنزى، واللذان كانا مفاجأة الهضبة خلال الحفل بظهورهما على المسرح خلال غنائه.