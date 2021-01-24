شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: أجرى كان 3 جنيه وجريت من أبويا في الشارع عشان لبست بيجامة حمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب حكيم أنه عندما كان يغني في شارع محمد علي كان أجره 3 جنيهات، وكان عدوية يتقاضي وقتها 50 جنيها، كما أكد حكيم أن عدوية المطرب المفضل له هو وجورج وسوف ومحمد فؤاد، ثم غني حكيم أغنية "والله ولعب الهوا"، وذلك خلال لقائه فى الحلقة الأولى للموسم الرابع من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وشارك كرارة حكيم في الغناء، مما أضاف جو من البهجة في الحلقة مميزة.

وأضاف حكيم أن والده كان يعتبر ارتداء رجل اللون الأحمر أو وضع "البرفان" أو قوله كلمة "باي" لا يصح على الإطلاق.

وقال: في يوم كان عندي 20 سنة، وكان نفسي أشتري بيجامة لونها أحمر حرير كدا كانت طالعة موضة، ولما ابويا شافني طلع يجري ورايا وطلعت أجري بالبيجاما الحمرا في الشارع ولا كأني ممسوك دعارة.

وأضاف حكيم ساخرا، بعد ما أبويا مات بقي جبت عربية حمرا ولبست أحمر، وعملت أوضتي أحمر، ثم قدم أغنية "أخبار الطقس".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.