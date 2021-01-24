في بيان رسمي.. بهاء سلطان يكشف حقيقة الصلح بينه وبين نصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان بهاء سلطان حقيقة الصلح بينه وبين المنتج الغنائي نصر محروس مالك شركة "فري ميوزك".

وقال "سلطان" في بيان له مساء السبت: "بداية لم أسع يوما لخلاف مع أحد، لا المنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الاثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني لأنه شابهم عيب هندسي لا علاقة لي به لأنني سبق وسجلتهم، وتعاونا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ(أنا الغلطان)".

أضاف سلطان: "الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم (رامي الحمول) و(ده حب ولا) و(ليالي طويلة)".

وحول تعاونه خلال الفترة المقبلة مع شركة "فري ميوزك" أو شركات أخرى؛ اختتم "بهاء" بأن "الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المقبلة".

كان نصر محروس، فاجأ الجميع ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديو وصورا تجمعه ببهاء سلطان، وعلّق: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه.. بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

جدير بالذكر أن بهاء سلطان يواجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.

وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.