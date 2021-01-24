أحمد صيام: هذا سر حبي للتمثيل.. واستمعت بالعمل مع محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الفنان أحمد صيام، على تقرير برنامج المساء مع قصواء، والذى عرض السيرة الذاتية والإعمال الفنية والمسريحة له على مدار حياته، حيث تجاوزت الـ300 عمل، قائلًا: "أنا اتفاجئت أني عملت كل ده وعملته أمتي!؟".

وقال الفنان أحمد صيام، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية ten، إن المتعة هي سر حبه للتمثيل، وليس البحث عن الشهرة أو الأموال، موضحًا أنه أدى بعض الأدوار بدون مقابل مادي.

وعن حياته ونشأته، أكد الفنان أحمد صيام، أنه ولد في حي المنيل، وتربي في تلك المنطقة الشعبية القائمة بين السيدة زينب ومنطقة الجيارة، كما أنه له أصدقاء كثيرين في تلك المنطقة، وشهدته نشأته وشبابه.

وأكد أحمد صيام، أنه تزوج في عمر الـ36 عامًا، ولم يكن مقتنع بفكرة الزواج من الأساس، ولكنه عندما قابل زوجته طلب منها الارتباط، موضحًا أنه يحب أسرته جيدًا وبناته.

وأضاف صيام، أنه لا يشاهد أعماله الفنية التي يجسدها، مشيرّا إلى أن الفنان الراحل محمود مرسي كان لا يشاهد أعماله أيضًا، ولكنه يحب مشاهدة أعمال زملائه من باقي الفنانين على الساحة، والأعمال المفضلة لهم من قبل الجمهور.

وتابع الفنان أحمد صيام، أنه لم يرغب في استكمال عمله كمساعد مخرج، ولكنه حب التمثيل كثيراً، قائلًا: "ساعدت المخرج الكبير محمد فاضل وهو مدرسة كبيرة للتعلم وكان يجب أن أدخل فيها".

وأردف الفنان الكبير، أن هناك انطباع لدي البعض أن الممثل إذا اتجه إلى الإخراج فإنه يكون قد فشل في التمثيل، ولكن الحقيقة غير ذلك فيجب على الشخص التعلم والتطوير من الذات.

وتابع الفنان أحمد صيام، أنه تعلم من ممثلين صغار من الأجيال الجديدة لأنه يحب التعلم والتطوير، ويرصد حركات الممثلين من الأجيال الحالية لكي يتعلم منهم، قائلا: " عندي أصحاب كثير من الجيل الجديد منهم أحمد السعدني وأحمد رزق، واتعلمت من تامر حسني والفنانة مي عز الدين في أحد الأعمال".

وأكمل صيام، أنه قدم العديد من الأدوار مع عدد كبير من الفنانين الكبار، كذلك من فنانين الجيل الحالي منهم الفنان عمرو سعد، والفنان محمد رمضان، والذي اشترك معه في مسلسل زلزال، وعرض في شهر رمضان، قائلًا: "استمتعت جدًا بالعمل مع الفنان محمد رمضان".