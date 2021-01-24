أول تعليق من نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية "فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة نهى العمروسي، عن سعادتها بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات في قضية التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت".

وكتبت العمروسي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله يارب.. فرحتي بخروجه ماتتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كده فرحتي كملت".

يذكر أن النيابة العامة المصرية، كانت قد قررت منذ أيام إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت".

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقا قضائيا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليا.