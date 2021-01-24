وليد منصور يكشف عن إصابة روبي في يدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعيد المنتج وليد منصور، النجمة روبي للغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف لعدة سنوات عن طرح أغنيات جديدة.

وشارك "وليد" جمهوره ومتابعيه، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بروبي والفنان أكرم حسني، وعلّق: "فستك.. قريبا".

وكشفت الصورة عن تعرض روبي لإصابة في يدها، حيث ظهرت وهي تضع "جبيرة" في كف يدها اليسرى، ورغم ذلك تستكمل العمل على ألبومها الجديد.

وأوشكت روبي على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يتولى إنتاجه وليد منصور، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى أغاني الألبوم مع المخرج الكبير أحمد علاء.