بعد توم كروز.. شاروخان يختار الإمارات لتصوير فيلمه الجديد"باثان"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 01:36 صباحاً - يدرك نجوم هوليوود وبوليوود أهمية الإمارات العربية المتحدة بمواقعها الخلابة والعصرية لمشاهد المطاردات ذات الخلفية الساحرة،وبعد أن اختار نجم هوليوود الأمريكي توم كروز "58 عاماً" الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي بالذات لتصوير مشاهده الأخيرة الختامية من فيلمه الجديد "المهمة المستحيلة 7"،يتبعه نجم بوليوود شاروخان "55 عاماً" على النهج نفسه،ويختار الإمارات أيضاً،وتحديداً إمارة أبو ظبي،لتصوير مشاهد فيلمه الجديد " باثان – Pathan".



ويستعد طاقم الفيلم الهندي الجديد "باثان" وأبطاله الرئيسيين الثلاثة: شاروخان،وجون إبراهام ،وديبيكا باديكون،ومخرجه سيدهارت أناند للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة قريباً،وفقاً لوسائل الإعلام ،وموقع إنديا تايمز".

ومؤخراً انتهى شاروخان وشريكته بالبطولة ديبيكا باديكون من تصوير مشاهدهما الرومانسية المشتركة في أحد استوديوهات مومباي.

وسبق وأن زار فريق العمل مواقع شهيرة في الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي ،وينتظر النجوم اختيار المواقع المناسبة هناك حتى يتم السفر وبدء التصوير مباشرة.



موعد التصوير

ومن المفترض أن يبدأ التصوير في شهر فبراير –شباط المقبل ،وسيقوم فريق فيلم "باثان" الهندي بفرض عزلة كاملة على فريق العمل لحماية أفراده من جائحة فيروس كورونا.

وسيكون فيلم "باثان" هو أول مشروع سينمائي للممثل الهندي جون إبراهام الذي يؤدي دور عدو شاروخان ضمن أحداثه المشوقة.

سلمان خان ضيف شرف

ومفاجأة الفيلم للجمهور الهندي والعربي والغربي،هو حلول سلمان خان ضيف شرف في فيلم "باثان" حيث أدى مشهداً واحداً بشخصية "تايغر" الشهيرة سينمائياً بأفلامه لمدة "15 "دقيقة فقط مع شاروخان،حيث سيظهران معاً في دبي.

اللون الوردي يجعل العالم أفضل لدى شاروخان

من جهة أخرى كشف شاروخان في منشور حديث له يوم الجمعة الفائت في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الذي يتابعه فيه 24 مليون، حبه وتفاؤله الشخصي باللون الوردي،حيث نشر صورة له يلعب البلياردو ،ويهمّ بضرب كرة وردية إلى الهدف المنشود،وكتب تعليقاً مثيراً قال فيه:"طالما هناك لون وردي في العالم ،فسيظل مكاناً أفضل".



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وحازت صورة شاروخان التي يلعب فيها بلياردو ومنشوره المتفائل حول اللون الوردي خلال يوم واحد على مليوني و200 ألف إعجاب.

ويعتبر هذا المنشور الذي يحث على التفاؤل،وعلى حب اللون الوردي واستقدامه إلى مكونات حياتنا اليومية،أول نشاط لشاروخان في عام 2021 الجديد،بعد آخر نشاط له في رأس السنة حيث كتب رسالة حث فيها الملايين من متابعيه حول العالم ،إلى أن يكونوا أكثر رومانسية وواقعية وديمقراطية ،وتمنى للجميع سنة جديدة رائعة في 2021.

ويعتقد بعض المتابعين أن صورة شاروخان وهو يلعب بلياردو،أظهرت ستايل ولوك شخصيته في فيلمه الجديد "باثان" الذي لم يحدد بعد موعد عرضه النهائي.