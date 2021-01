كيم كاردشيان ستناقش قضية طلاقها ببرنامجها الواقعي رغم عدم رغبة كانيي ويست بذلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 01:36 صباحاً - تحقق البرامج التلفزيونية الواقعية أعلى نسبة مشاهدة عندما تتحدث وتناقش قضايا ومشاكل عاطفية أو أسرية حقيقية وليست مزيفة أو استعراضية،ونجمة الواقع الأمريكية كيم كاردشيان البالغة من العمر"40 عاماً" تدرك ذلك،لهذا قررت مناقشة نهاية زواجها من مغني الراب كانيي ويست في سلسلة برنامجها الواقعي " Keeping Up With The Kardashians" ،لكن مغني الراب كانيي ويست غير سعيد بل مرعوباً جداً من مناقشة نهاية زواجه وطلاقه الوشيك من كيم كاردشيان على شاشة التلفزيون أمام مئات الملايين من المشاهدين ،وفقاً لموقع "ويكلي" الأمريكي،وصحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

لكن بما أن جميع الأطراف متفقين على عدم إفشاء بنود "اتفاقية تسوية الطلاق" وتقاسم الأملاك والأموال المشتركة،فلن تستطيع كيم كاردشيان مناقشة نهاية زواجها تلفزيونياً إلا في وقت لاحق وربما بعيد من عام 2021.



كانيي ويست ليس سعيداً بإقامته في المزرعة بعيداً عن عائلته

وقال مصدر مطلع،أن مغني الراب كانيي ويست البالغ من العمر"43 عاماً" ليس سعيداً " في إقامته وحيداً في مزرعته في "وايومنغ" بينما كيم كاردشيان وأطفالهم الأربعة في قصر "هيدن هيلز" في كاليفورنيا.

كيم تريد المضي قدماً في حياتها المهنية

وبينما يؤكد مصدر عدم رغبة كانيي ويست بمناقشة نهاية زواجه من كيم كاردشيان على التلفزيون،كيم تريد عكس ذلك،كيم كاردشيان تريد المضي قدماً في حياتها المهنية،وستواصل حتى بعد طلاقها التركيز على إمبراطوريتها التجارية المكونة من خطوط مستحضرات تجميل وملابس داخلية وتسويق علامات تجارية ،وكانت ناجحة سابقاً بمجال الإستشارات الفردية ،وهي في راحة وسلام مع الحياة التي اختارتها لنفسها.



فشل الإستشارات الزوجية في إنقاذ زواجهما

وبعد استمرار كانيي ويست وزوجته كيم كاردشيان في الإنتظام على المشاركة في جلسات استشارات زوجية لمدة 19 شهراً معاً في محاولة صادقة منهما للإستمرار في زواجهما والتغلب على عقباته ومشاكله،لكن للأسف لم تنجح هذه الإستشارات والجلسات الزوجية في إنقاذ زواجهما من الوصول إلى قرار الطلاق المشترك ،وقد تم مناقشة قرار الطلاق ،وكانت كيم تريد أكثر من أي شيء آخر لعلاقتهما الإستمرار.

ورغم استحالة الإستمرار في الزواج بينهما،إلا أن كيم كاردشيان وكانيي ويست يتوافقان 100% على مصلحة وسعادة أطفالهم الأربعة: "نورث" و"سانت" و"شيكاغو" و"سالم".



كيم قوية وليست منزعجة من طلاقها الوشيك

وأضاف موقع "بيج سيكس" المزيد من المعلومات عن تداعيات قرار الطلاق بين كيم وكانيي،حيث قال مصدر مطلع آخر: " لا يبدو أن كيم كاردشيان منزعجة من انهيار زواجها من كانيي ويست حيث شوهدت وهي تعمل مع شقيقتها كلوي في الساعة السادسة صباح أول الخميس".

وكانت نجمة الواقع كيم كاردشيان ترتدي ملابس رياضية سوداء في صالة الرياضة. وقالت سابقاً قطب الماكياج والواقع كيم كاردشيان إنها تحب التوجه سريعاً إلى أختها كلوي في وقت مبكر جداً.