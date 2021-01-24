رحيل النجمة ناتالي ديلون بعد أن خسرت معركتها مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 01:36 صباحاً - توفيت في باريس النجمة الفرنسية ناتالي ديلون عن عمر ناهز التاسعة والسبعين عاماً بعد صراع مرير مع مرض سرطاني انتشر سريعاً في جسمها كما أفاد ابنها انتوني ديلون في تصريح لوكالة فرانس بريس، أما زوجها النجم آلان ديلون البالغ من العمر خمسة وثمانين عاماً فقد أكد للوكالة ذاتها بأن ناتالي هي زوجته الأولى والوحيدة وأنه يشعر بحزن كبير لرحيلها ويؤلمه فقدان الأشخاص الذين يحبهم وأكد بأن علاقته بها ظلت مستمرة حتى بعد الانفصال وأنهما كانا يلتقيان كثيراً وأنه كان جزءًا من حياتها وكانت جزءًا من حياته وقد كانا معا قبل بضعة أسابيع والتقطا صورة هي الأخيرة لهما .

تابعي المزيد:وفاة أسطورة التقديم لاري كينغ بسبب فيروس كورونا





ولدت في مدينة وجدة المغربية



والنجمة الراحلة إسبانية الأصل واسمها الحقيقي فرانسين كانوفاس وقد ولدت في مدينة وجدة المغربية في عام 1941 ثم انتقلت إلى باريس في عام 1962 بعد انفصالها عن زوجها الأول الذي أنجبت منه ابنتها ناتالي . ثم التقت وهي في الحادية والعشرين من عمرها بالنجم آلان ديلون الذي كان في أوج نجوميته ومرتبطاً بخطوبة استمرت لخمس سنوات مع النجمة رومي شنايدر. وسرعان ما نشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بانفصال الآن ديلون عن خطيبته وزواجه من ناتالي في عام 1964 وانتقاله معها إلى لوس انجلوس وانجابهما لابنهما انتوني .

وبعد الزواج بدأت رحلة الأعمال السينمائية المشتركة بين الزوجين حيث قدما مجموعة كبيرة من الأفلام منها فيلم "لو ساموراي" للمخرج جان بيار ميلفيل وبعد تمثيلها لحوالي ثلاثين فيلماً انتقلت إلى الإخراج وقدمت عدداً من الأفلام منها "سويت لايز" في عام 1986 كما نشرت مذكراتها في عام 2006 تحت عنوان (لا تبكي. .لا بأس عليك ) . وقد بقي ظل رومي شنايدر يخيّم على قصة حبهما وقالت ناتالي في أحد اللقاءات "لم يكن آلان يحدثني عن رومي شنايدر أبداً ولكني كنت ألمح حزناً في عينيه "., وقد توترت العلاقة بين الزوجين بسبب العلاقات النسائية التي كان يندفع نحوها الزوج وقالت في لقاء مع التلفزيون الفرنسي في عام 2001 " كنت ساذجة جداً في علاقتي بالآن ديلون ولم يكن هو مخلصاً لي ". واعلن الزوجان الطلاق في عام 1969 وارتبط ديلون بعلاقة جديدة مع النجمة ميراي دارك . أما هي فقد ارتبطت بعلاقة مع النجم ريتشارد بيرتون والمغني الأمريكي إيدي فيشر ، وكلاهما كان متزوجًا من النجمة إليزابيث تايلور.