وفاة أسطورة التقديم لاري كينغ بسبب فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 01:36 صباحاً - في خبر مؤلم أعلنت عائلة المذيع الأمريكي الأشهر لاري كينغ وفاته في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس صباح اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 88 عاماً.



ونشر على حساب كينغ في "تويتر" بيان تعزية وأصدر شركة Ora TV التلفزيونية بيان تعزية على حساب كينغ على " تويتر" منوهاً بالإنجازات التي حققها كينغ خلال مسيرته المهنية التي استمرت 63 عاماً.

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وكان أعلن عن نقل كينغ إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه في غرفة العناية حيث استعان بأجهزة التنفس الاصطناعي.



ويعتبر كينغ أشهر مقدمي البرامج على مستوى العالم حيث قدّم برنامجاً شخصياً على شبكة "سي إن إن" خلال فترة بين 1985 و2010، استقبل خلاله أشهر الشخصيات العالمية والرؤساء كما تعاون منذ عام 2013 مع شبكة RT.