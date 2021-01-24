شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رومانسية بين درة وإياد نصار في الفيوم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة درة مشاهد رومانسية في مدينة الفيوم والتى تجمع بينها وبين الفنان إياد نصار في فيلم "الكاهن"، حيث سافر فريق العمل من 4 أيام لتصوير المشاهد الخاصة بالعمل، ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وتجمع قصة حب بين درة وإياد نصار خلال أحداث الفيلم، ويتزوجان وتتصاعد الأحداث بينهما، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.

جدير بالذكر أن فيلم "يوم وليلة"، هو آخر أعمال درة السينمائية، وحقق نجاح كبير وقت عرضه، وشاركها البطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وآخرين، وهو من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

أما إياد نصار يشار إلى أنه انضم إلى قائمة أبطال إلى أبطال مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، الذي يكتبه هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف.