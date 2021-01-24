شكرا لقرائتكم خبر عن من برفقة معز مسعود؟.. تداول صور للداعية مع فتاة.. والسوشيال ميديا: حلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة للداعية معز مسعود في إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذهبت العديد من التكنهات أنه كان برفقة الفنانة حلا شيحة وذلك بعد إعلان النجمة علاقتها بالداعية بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.

معز مسعود

وظهر الداعية معز مسعود برفقة فتاة في حين أشار العديد من مستخدمو مواقع التواصل أنها تعود للنجمة حلا شيحة، وذلك في بهو إحدى الفنادق، حيث اصطحبها عقب ذلك في كافية وتبادل الحديث معها.

وكانت النجمة حلا شيحة أعلنت عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما وأهدى معز مسعود عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أغنية بصوته لحلا بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عند نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى".