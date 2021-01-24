شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطمئن جمهوره: صحتى جيدة واستعد لطرح أغنية للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكينج محمد منير، إنه حاليا بصحة جيدة ويستعد حاليا لطرح أغنية وسيكون هناك حفلات فى الفترة المقبلة، مشيرا أن الإخلاص هو سر النجاح الأول ويستعد لطرح أغنية للشهداء وعيد الشرطة .

وتابع محمد منير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه يدعو الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء اللعين.

على جانب آخر، يستعد الكينج محمد منير لتصوير كليب جديد لم يستقر على اسم له حتى الآن، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها أحمد حسن راؤول مع الكينج محمد منير ، حيث تعاونا من خلال أغنية"باب الجمال"هيد ألبومه الجديد، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهى من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.