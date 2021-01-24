شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لـ كرارة: اشتركت فى watch it عشانك وأبويا رفع علىّ السلاح 3 مرات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حكيم ضيفا على الحلقة الأولى للموسم الرابع فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم امير كرارة، المذاع على قناة ON، وبدأت الحلقة بأجواء من البهجة بغناء حكيم أغنية "ليلة بمبي".

وقال حكيم: "أنا حلم حياتي اتحقق النهاردة"، في حين أكد كرارة أن حكيم ملك المسرح، وأنه كان يتمنى أن يكون مطربا ليصبح مثله، فرد عليه قائلا: أنت أحسن من 100 مغني كفاية "الاختيار"، أنا اشتركت في watch it عشانك.

كما كشف حكيم أنه فى سن الـ14 كان يحضر "عربية كارو" ويربطها بحمار ويقف عليها ليغني للأطفال، وكان حلمه الوحيد أن يصل صوته لباب الحديد فى رمسيس، مشيرا إلى أنه منذ صغره كان يتمنى أن يكون مغنيا رغم أن والده العمدة كان يرفض لدرجة أنه رفع عليه السلاح 3 مرات.

وأضاف حكيم، أن والده لم يشاهده وهو يغني حتى توفي.

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.