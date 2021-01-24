شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان عن التصالح مع نصر محروس: لم أسع يوما للخلاف مع أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب بهاء سلطان، على ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس في بيان، قائلا: بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره.

وأضاف بهاء سلطان، في البيان، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني لأن بهم عيب هندسي لا علاقة لي به لأنني سبق وسجلتهم وتعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بأغنية "أنا الغلطان".





وتابع بهاء سلطان، إن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول"، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وانهى بهاء سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع نصر محروس أو شركات أخرى، قائلا: إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض لبدء تنفيذه المرحلة المُقبلة.





وكان المخرج نصر محروس قد أعلن عن تصالحه مع الفنان بهاء سلطان وعودته للعمل معه تحت اسم شركة "فري ميوزيك نصر محروس".

ونشر المخرج نصر محروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا له مع الفنان بهاء سلطان، معلقا عليها: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان، مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقبال بهاء سلطان، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم، وكأن لم تكن بينهم مشاكل أو انقطاع.