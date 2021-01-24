شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى كواليس "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة من كواليس مسلسل "اللى مالوش كبير"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى والذى سيشاركها دور البطولة، وسط حالة من ترقب الجمهور.



ياسمين عبد العزيز

وانهال جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث كتب أحدهم: "ربنا معاكم يا قلبي وإن شاء الله مكسرين الدنيا كالعادة"، وكتبت داليا: "ربنا يوفقك ودايما تبقي كده زي عادتك مكسره الدنيا"، وقالت أخرى: "بالتوفيق يا قلبي ربنا يكرمك الخير نجمة قلبي".

وكانت شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمقطع فيديو طريف يجمعها بالفنانة إيمان السيد، فى كواليس تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير"، وتحكى لها عن يومياتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وظهرت إيمان وهى تقول: "الفيروس بيلعب فى المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شوفت قطتى قولت هو أنا مربية فار ليه؟.. وبيأثر على الودن اللى ناحيتك دى"، لتثير ضحك النجمة ياسمين عبد العزيز.

"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.