شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تشكر المنتج تامر مرسي و watch it على التهنئة بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة نبيلة عبيد الشكر للمنتج تامر مرسي ومنصة watch it على تهنئتها بعديد ميلادها، حيث كشفت عبيد عن التهنئة على "إنستجرام"، وعلقت بـ"شكرا المنتج الكبير تامر مرسي .. ومنصة watch it على التهنئة الرقيقة والتي أسعدتني كثيرا".

وكانت النجمة نبيلة عبيد قالت فى لقاء خاص لتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل على الكشوطى، احتفالا بعيد ميلادها: "من وأنا صغيرة بحب الرقص والرقص الشرقى وكنت مقيمة فى السنيمات فى الصيف بتفرج على الأفلام بتفرج على تحية كاريوكا ونعيمة عاكف وأرجع البيت أقلدهم من صغرى احب الرقص و محدش علمنى، علشان كده لما بيجلى فيلم فيه رقصة بحب أعملها وبقدمها كويس وكل شخصية بتختلف يعنى الراقصة فى فيلم الراقصة والطبال غير الراقصة فى فيلم الراقصة والسياسى".

وعما إذا كان هناك فنانة تعتبرها امتدادا لها فى الرقص، قالت نبيلة عبيد: "كل واحدة عندها شخصيتها مش شبه حد ولا حد شبهى كل واحدة بتأدى الدور بشخصيتها وحسب الدور اللى بتقدمه".

وعن أمنياتها فى عيد ميلادها قالت نبيلة عبيد "أحب إن بلدى تفضل فى تقدم وازدهار زى ما هو حاصل حاليا وعلى طول نفضل عايشين في سلام وأمن، بنام مرتاحين مفيش خوف ولا رعب زى اللى شوفناه قبل كده، وبتمنى لكل المحطين ليا الصحة والعافية أنا يوميا لما اعرف أن في حد متوعك اسأل عليه مبحبش يبقي في حد تعبان أو متضايق من حاجة وإن شاء الله ربنا يرضى علينا وغمة الكورونا دى تعدى بسلام ونبقى أحسن مما كنا".