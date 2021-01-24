شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مطرب المهرجانات أورتيجا بعيد ميلاده وسط جو عائلي، فحضر حفل عيد الميلاد زوجته وأبنائه، وصناع أغنيته الأخيرة المقرر طرحها بعد يومين "إستبينا" وهم المخرج كريم الغمري والموزعان الموسيقيان شندي وخليل ومصممة الرقصات مي إبراهيم.

وقام أورتيجا بغناء عدد من أغانيه الذي اشتهر بها ومنها "العب يالا" ومغامر ومملكة ودوس بنزين وأنت مش جدع وقام الحضور بالرقص والغناء معه وقام بعد ذلك بإطفاء شموع عيد الميلاد.

وعن أعماله الجديدة، قال أورتيجا، إنه يحضر لأغنية جديدة مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، وأنه من المقرر أن يسجلها خلال الفترة المقبلة.

وكان أورتيجا انفصل مؤخرا وبالتحديد منذ عام عن صديقه أوكا بعدما كونا ثنائي ناجحا قدموا به عدد كبير من الأعمال الغنائية التي حققت كثير من المشاهدات، وبعد انفصاله عن أوكا وضع أورتيجا خطة زمنية جديدة وهي طرح أغنية جديدة كل 15 يوم.

وأعلن أورتيجا مؤخرا عن عودته مرة أخرى إلى التمثيل بعد غياب فترة طويلة، ويقرأ في الوقت الحالي أكثر من عمل لم يستقر على تقديم أحد منهم، وكان أوكا قدم من قبل تجربتين وهم فيلم "8%" مع أورتيجا وشحتة كاريكا ومي كساب ونورهان ومحمود الحسيني والذي قدم عام 2013، والتجربة الأخرى فيلم "4 كوتشينه" مع عايدة رياض ومنذر رياحنة وغيرهم من الفنانين.