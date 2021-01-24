شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للحالة الصحية لـ اشرف مصيلحي .. وتصدره تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشرف مصيلحي تصدر خلال الأيام الماضية تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول أخبار تفيد بإصابته بورم في المخ، ونقله داخل غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وهو الأمر الذى جعل جمهور اشرف مصيلحي يتابع حالته الصحية بشكل دائم والاطمئنان عليه والدعاء له باستمرار.

ولم تكن المعلومات صحيحة كما ينبغي فكان بالفعل متواجدا بأحد المستشفيات من أجل إجراء عملية ولكنها لم تكن ورما في المخ كما يقال، وهو ما أكدته زوجته المخرجة منال الصيفي قائلة، اشرف مصيلحي يخضع لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية



اشرف مصيلحي

منال الصيفي توضح أخر تطورات الحالة الصحية لـ اشرف مصيلحي

وأوضحت المخرجة منال الصيفى، أن الفنان اشرف مصيلحي من المقرر أن يغادر المستشفى في اليوم الثانى، مشيرة إلى أنه فى حالة صحية جيدة، ويتلقى ردود الأفعال عن دوره فى مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خصوصا وأن "مصيلحى" يقدم دور جديد ومختلف لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر فى المسلسل.

ومع تداول اخبار في اليوم التالى بأن الفنان اشرف مصيلحي أجرى عملية إزالة ورم في المخ بنجاح، تواصل الخليج 365 مع زوجته المخرجة منال الصيفي مرة أخرى لمتابعة حالته الصحية وهو ما تسبب من غضبها على الاخبار المتداولة قائلة، ياجماعة عيب عيب الاقتحام الزايد ده عن حياتنا وجوزى كويس وبخير وخرجنا من المستشفى عاوزين تمرضوه امرضوه.



اشرف مصيلحى

وأضافت زوجة اشرف مصيلحي، شقيقة زوجى علمت بالخبر من على السوشيال ميديا وهى مصابة بفيروس كورونا فكدة عيب وياريت الأخبار صح لكنها كدب، هو أكياس ماية على الغدة ودلوقت إحنا فى البيت".

وتابعت منال الصيفى، أن زوجها اشرف مصيلحي أجرى عملية جراحية لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية، قائلة: "فى إيه مصدر مؤكد غيرى وبقول إن مفيش ورم وده كيس ماية بس".



الفنان اشرف مصيلحي

ويعيش الفنان اشرف مصيلحي والمخرجة منال الصيفى، حالة من النجاح الجماهيري الكبير الذى يحققه مسلسل جمال الحريم والذي يتصدر المشاهدة والاهتمام كما تصدر الترندات أكثر من مرة على منصات السوشيال ميديا، خصوصا في تريندات السوشيال ميديا أكثر من مرة.

ويعد مسلسل جمال الحريم من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة دينا فؤاد، والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان اشرف مصيلحي، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



اشرف مصيلحي وزوجته المخرجة منال الصيفي

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.