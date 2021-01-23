نيللي كريم في ورطة بسبب كريم فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ترشيحه للعمل، كشفت بعض المصادر عن إعتذار كريم فهمي عن بطولة مسلسل “طبع الحياة” والتي تشارك في بطولته نيللي كريم والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، وتبحث العدل جروب الشركة المنتجة للعمل عن بطل بديل للمسلسل تمهيداً للتصوير خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن كريم فهمي غير مشارك في السباق الرمضاني حتى الآن بينما يتواجد في السينما بأكثر من عمل.

أما نيللي كريم، فتنتظر بدء التصوير في مسلسل “طبع الحياة” بالإضافة إلى المشاركة في أكثر من فيلم ومنهم “العميل صفر” مع أكرم حسني والجزء الثاني من “بــ100 وش” وغيرها من الأعمال.