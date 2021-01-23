بيرني ساندرز ترند بسبب قفازاته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 10:42 مساءً - أثارت صورة عفوية للسيناتور الأميركي بيرني ساندرز التقطت خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة أمس ضجة كبيرة حيث ظهر وهو يجلس وحيداً بشكل متواضع على كرسي ويرتدي قفازات صوف ملونة.

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وكانت القفازات التي ارتداها ساندرز لافتة بشكل كبير إذ تبين أنها مصنوعة يدوياً من قماش معاد استخدامه إذ أعلنت معلمة في مدرسة من ولايته فيرمونت تدعى جيس إليس في تغريدة على حسابها على "تويتر"، أنها "صنعت قفازات بيرني كهدية قبل عامين. إنها مصنوعة من سترات الصوف المعاد استخدامها ومبطنة بالصوف (مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها)".



وساهمت الصورة التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في تحويل اسم ساندرز إلى ترند تحت وسم #BernieSanders، وبدأ الناس يتناقلونها مع الكثير من النكات، عبر القيام بقصه من الصورة وتركيبها على صور مختلفة.

ومجموعة أخرى من الصور :

واستمر التهكم على صورة ساندرز عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي :