نجاح جديد يرافق نادر الأتات في “من يومتا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب “من يومتا” للنجم اللبناني نادر الأتات أكثر من مليوني مشاهدة بعد شهر واحد فقط على صدوره عبر قناة نادر الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

نفيد بالذكر أن أغنية “من يومتا” هي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ.

وتنتمي الأغنية إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وقد اختار نادر الأتات إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.