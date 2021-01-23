“الهيبة – 5” خارج السباق الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يتكرّر سيناريو تبعات فيروس كورونا على الدراما العربية، وتحديداً في لبنان، الذي لا يزال يشهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات والوفيات، الأمر الذي دفع بالدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار متمثّل بتمديد الإقفال العام إلى الثامن من فبراير المقبل.

هذا القرار أثّر بطبيعة الحال في النشاط الدرامي، بعدما لم يفلح المنتجون في الحصول على استثناءات للمضي في عملية تصوير مسلسلاتهم، أسوة بتلك الممنوحة في الدول العربية.

المستجد الجديد المتعلّق بتبعات هذا الإقفال وصل إلى مسلسل الهيبة، الذي كان ينتظر كثيرون أن يتم عرض الجزء الخامس والأخير منه في رمضان 2021، إلا أن مصادر خاصة أفادت بأن المسلسل الجماهيري سيكون خارج السباق الرمضاني، وبأن التصوير سيبدأ الشهر المقبل، أي بعد انتهاء فترة الإقفال العام، وبالتالي لن يتمكّن صنّاع العمل من إنجازه في التوقيت المحدد.

وعلى الرغم من أن الجمهور العربي الذي كان ينتظر أن يكون “الهيبة” ضمن المسلسلات الرمضانية شعر بالخيبة، إلا أن هناك من يرى إيجابية في هذا التأجيل، لا سيما أن تجربة عرض الجزء الرابع خارج هذا السباق حققت أصداء كبيرة وجذبت متابعات إضافية، بعيداً من زحمة المسلسلات الرمضانية.

يذكر أن الجزء الرابع من “الهيبة” واجه العقبات نفسها، إذ توقّف التصوير في مارس من العام الماضي، ما دفع بالشركة المنتجة “الصبّاح إخوان” إلى الإعلان عن تأجيل عرض العمل إلى نوفمبر الماضي، إذ بثّ على قنوات عربية عدّة، وعرض أولاً على منصة “شاهد”.

أما في ما يتعلّق بتفاصيل جديدة خاصة بالممثلين المشاركين في الجزء الأخير من “الهيبة”، فإن خطة الشركة المنتجة الإعلانية تفرض سرّية تامة في هذا الشأن، بدءاً من العنوان الذي سيُعتمَد، وصولاً إلى النجوم الذين سينضمون إلى الأحداث التشويقية، التي يتوقع أن تكون مسك ختام هذا العمل الدرامي.

الجدير بالذكر أن الجزء الرابع من “الهيبة” عرض خلال نوفمبر الماضي على منصّة “شاهد” الرقمية وقنوات عدّة، والعمل من كتابة مجموعة من الكتّاب، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك فيه نخبة من الممثّلين السوريين واللبنانيين، أبرزهم: تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديمة قندلفت، عبدو شاهين، وغيرهم.