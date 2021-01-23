بلفتة مميزة.. إيما روبيرتس تحيي أشهر أدوار عمّتها جوليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت الممثلة إيما روبرتس (29 عاماً) سفيرة مجموعة مجوهرات “Pretty Woman” التي تحمل توقيع المصمم فريد، عربون تقدير لعمّتها النجمة جوليا روبيرتس.

وأعلنت روبيرتس عن تعاونها الجديد، ناشرةً فيديو للحملة الإعلانية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، برزت فيه أغنية “Pretty Woman” الشهيرة. تبدأ إيما الفيديو بالتجوّل على شرفة مشمسة مرتدية رداءً أبيضَ، قبل أن تجرب مجموعة من المجوهرات الرائعة. وتراوح القطع الجميلة ما بين عقود على شكل قلوب مرصّعة بالياقوت وخواتم والأقراط الطويلة.

وتمّ عرض عقد “Unconditional” المستوحى من العقد الذي قدّمه ريتشارد غير لجوليا روبيرتس في الفيلم، وهو عبارة عن عقد جميل عليه قلوب مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بالماس والياقوت.

وليست هذه المرّة الأولى التي تشيد فيها إيما بدور بارزٍ لعبته عمّتها، حيث أعادت ابتكار احدى أشهر اطلالاتها من فيلم “Rodeo Drive” الكلاسيكي في عيد الهالوين عام 2012، مرتديةً قميصاً أبيضَ قصيراً وتنورة صغيرة زرقاء وحذاء يصل إلى الفخذ.