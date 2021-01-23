الإمارات تتحدى كورونا بإطلاق مهرجان العين السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الإجراءات الاحترازية، التي تفرضها الإمارات لكبح تفشي فيروس كورونا، أطلقت إمارة أبوظبي الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائية.

تتنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير، و6 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل، و15 فيلما بمسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير، و10 أفلام بمسابقة الصقر لأفلام المقيمين، إضافة إلى 17 فيلما بمسابقة الصقر لأفلام الطلبة.



كما يخصص المهرجان قسما لعرض أحداث الأفلام العالمية تحت عنوان (سينما العالم) يضم 12 فيلما من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبولندا ومالطا وليتوانيا ولاتفيا وأيرلندا وتونس ومصر والجزائر.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (هليوبوليس) للمخرج جعفر قاسم، والذي رشحته الجزائر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري في كلمة الافتتاح الذي أقيم في الهواء الطلق بحضور عدد محدود من الضيوف "استطاع المهرجان أن يسجل تحديا كبيرا في هذا الظرف الاستثنائي من خلال تزايد عدد مشاركات الأفلام عن الدورة الماضية بنحو 35 بالمئة، فضلا عن استقطاب مجموعة من الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية".

وكرم المهرجان في الافتتاح اسم كاتب السيناريو والمنتج البحريني فريد رمضان (1961-2020) والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم والمنتجة والمخرجة الإماراتية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 يناير كانون الثاني ورشة عمل بعنوان (اللغة السينمائية وتوظيفها في صناعة الفيلم الاحترافي) تحت إشراف المخرج والكاتب العراقي مهدي البابلي.

تأسس مهرجان العين السينمائي في 2019 ويقام سنويا تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.