وفاة جوناس جوانجوا عملاق موسيقى الجاز في جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن عازف الترومبون وملحن موسيقى الجاز جوناس جوانجوا، توفي، السبت، عن عمر 83 عاما.

وكانت موسيقى جوانجوا مصدرا للإلهام إبان الصراع ضد الفصل العنصري.



وأثنى الرئيس سيريل رامابوسا على الموسيقار الأسطوري الذي رشُح لجائزة الأوسكار عن الأغنية الرئيسية لفيلم (كراي فريدام) "صرخة الحرية" عام 1987.

وقال رامابوسا: "توفي عملاق من حركتنا الثقافية الثورية.. الترومبون الذي انطلق بجرأة وشجاعة، وأثلج قلوبنا بنفس القدر بلحن رقيق، قد فارقته الحياة".

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب وفاة جوانجوا.

وجاءت وفاة جوانجوا متزامنة مع الذكرى الثالثة لرحيل هيو ماسيكيلا "أبو موسيقى الجاز الجنوب أفريقي"، والذكرى الثانية لوفاة أوليفر متوكودزي أسطورة الموسيقى في زيمبابوي.

ونال جوانجوا في عام 2010 وسام إيخامانجا، أرفع جائزة في جنوب أفريقيا للإنجازات في الفنون والثقافة.