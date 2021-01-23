شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي ونور مع ياسر جلال فى كواليس "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل "ضل راجل" المقرر أن ينافس به في موسم شهر رمضان المقبل، وننشر صورة من داخل كواليس العمل تجمع بين الفنانة نور اللبنانية ونرمين الفقى وباقى فريق العمل، وتقف نور أمام ياسر جلال للمرة الثانية فى هذا المسلسل، بعد مسلسل "رحيم"، حيث تجسد دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجدداً مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضاً يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

وتشارك الفنانة نور، فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى يعرض حالياً على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، ويشاركها فى البطولة خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى.

بينما تشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، ويشارك في بطولته كل من ادوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، وآخرون، المسلسل قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام.