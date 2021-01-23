شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى فى فيديو وصور جديدة من كواليس مسلسل "موسى".. وتعلق: الملحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو وصورة من كواليس مسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته النجم محمد رمضان، معلقة: "كواليس تصوير ملحمة موسى".

وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير إحدى مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة عبير صبري، في وقت سابق، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذي يلعب فيه محمد رمضان دور البطولة، معلقة: "موسى.. ملحمة"، وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها وانهالت عليها التعليقات بتهنئتها على المشاركة في المسلسل، حيث علقت عليها الفنانة روجينا قائلة: "مبروك يا عمري".





ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وفي وقت سابق، خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مناسب للأجواء التى نعيشها حالياً، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، وذلك بعد أيام من تصدرها التريند بسبب ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة.

وأطلقت عبير صبرى العديد من التصريحات القوية، منها أن مشاهد الإثارة التي قدمتها في بدايتها أضافت لها الكثير، وأن معظم الفنانين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة، وصرحت أيضاً في أن لديها خطوط حمراء في حياتها وترفض أى أدوار جريئة، وأيضاً مشاهد القبلات ترفضها الآن.



الفنانة عبير صبري



كواليس تصوير مشهد في مسلسل موسى