شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تستكمل أغنيات ألبومها الجديد بعد تعرضها لإصابة فى يدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة روبي استكمال ألبومها الجديد بالتعاون مع المنتج وليد منصور الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة جديدة من خلال خاصية "الاستوري" ظهر فيها برفقة الفنانة روبي، معلقا :"فستك.. قريبا".

وظهرت الفنانة روبي متأثرة بإصابة في إحدى يديها، حيث كانت تضع "جبيرة" في كف يدها اليسرى، في الوقت الذي تحضر فيه لأحدث أغانيها ضمن ألبوم يتضمن 6 أغنيات.



وليد منصور عبر انستجرام

وفي وقت سابق، شارك المنتج وليد منصور، متابعيه عبر خاصية ستوري في حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له مع النجمة روبي خلال كواليس تحضير ميني ألبوم جديد لها، وعلق على الصورة: "معانا روبي يا شباب"، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى.



روبي تستعد لعمل فني جديد

يأتي ذلك عقب ظهور الفنانة روبى، مع الموزع توما، في صورة جديدة اتسمت بروح كبيرة من الدعابة خلال صورتهما معاً، والتى نشرها توما عبر حسابه على موقع انستجرام، واكتفى بالتعليق عليها بكتابة: "أحلى روبى"، وما إن نشر الصورة حتى تكهن كثيرون بأن الثنائى يحضّران أعمالا غنائية تقدمها روبى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار استعداداتها لمينى ألبوم يتضمن أكثر من أغنية.



صورة شاركتها روبي عبر استوري انستجرام

وتشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب.

كما تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل خواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.