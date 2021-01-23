شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتي: كلامى عن الشيوخ ودكاترة الجامعة اتفهم غلط وأنا متربى على احترامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان محمد نجاتى، على تصريحه الذى أثار الجدل منذ يومين بأن الفن أهم من شيوخ المساجد ودكاترة الجامعة، قائلا: تصريحى اتفهم بشكل غلط جدا وأنا لم أقصد أنه أحسن أو أفضل وكل اللى قصدته إنه أهم من حيث الخطورة ومن حيث التأثير.

وأضاف محمد نجاتي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، لم تكن نيتى أبدا أن أقلل من قيمة شيخ المسجد أو دكتور الجامعة، كلاهما قيمة وقامة كبيرة، وأنا متربى على احترام دكاترة الجامعة ومدرسين المدرسة وشيوخ المساجد، ومش ممكن أبدا حد يقلل من قيمتهم.

وتابع محمد نجاتى: كل قصدى ونيتى إنى أحمل الفن مسؤولية كبيرة لأننا فعلا بندخل البيوت فدى مسؤولية على الفن وأهم من حيث الخطورة مش بقول أنه أحسن من شيخ المسجد أو دكتور الجامعة وأنا بوضح في نيتى اللى من المفترض باينة جدا في المداخلة اللى عملتها ولم تكن تحتاج الى توضيح زيادة.

وكان الفنان محمد نجاتي أثار الجدل منذ يومين في تصريحات مثيرة للجدل لتليفزيون الخليج 365، قال خلالها: شغلانتنا حساسة جدا، وبندخل كل البيوت وممكن نكون أهم من دكتور الجامعة وأهم من شيوخ المساجد، لأن الشخص غير مضطر يروح الجامعة أو المسجد في الظروف اللى أحنا فيها، الواحد ممكن يقعد قدام التليفزيون عشان يتلقي الكلمات والمعلومات وبتوصل أسرع وأقوى، وأعنى ما أقول، لأننا بنوصل البيوت، الشخص بيروح الجامعة عشان المحاضرة، وبيروح المسجد عشان خطبة الجمعة، لكن معلش فى ناس بتروح صلاة الجمعة ووقت الخطبة بيكونوا سرحانين، لكن أثناء مشاهدة المسلسل بيسمعوا وكلهم تركيز، وممكن العمل الفني يشكل الوجدان من غير ما الشخص يحس".