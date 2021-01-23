شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بعيد زواجها من عمرو يوسف: ذكرى سنوية سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كندة علوش بعيد زواجها من الفنان عمرو يوسف، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مبهجة تجمعها بزوجها معلقة :"ذكرى سنوية سعيدة".

وهنأ معجبو الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بعيد زواجهما، متمنين لهما حياة سعيدة دائما، فيما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورهما.



كندة علوش عبر انستجرام

وبدأت قصة الحب التي جمعتهما بعلاقة صداقة قوية تحولت إلى علاقة رومانسية، حيث تزوجا عمرو يوسف وكندة علوش في يناير 2017 خلال حفل أقيم في مدينة أسوان.

وعن سبب حبها للفنان عمرو يوسف، قالت الفنانة كندة علوش في لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس:" مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".



كندة علوش زوجها عمرو يوسف

كما كشفت كندة علوش خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، أن علاقتها بعمرو يوسف بدأت بصداقة قوية وكان في تلاقى في الأفكار ورؤية مشتركة في كل الأمور المتعلقة بالحياة والأشخاص والفن، سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى مشاعر أخرى عند مرحلة محددة مثل الغيرة والاشتياق، حتى حدثت مصارحة وقررنا أن تتحول العلاقة بشكل رسمي في ظل احتياج كلا منا للآخر حتى تم الزواج.