شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يكشف كيف تسير السيارات فى الفضاء ويوعد بالمزيد من الإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى الآن سيتم إطلاق Fast & Furious 9 هذا العام بعد عدد من التأخيرات المتعلقة بـ 19 COVID، وحسب التقارير فقد تنتقل السلسلة أكبر في سياق السيارات، من سباقات الشوارع المتواضعة إلى انفجارات ضخمة في الفضاء، فهل سيكون هناك حقا مشاهد بالفيلم في الفضاء؟ فكيف يمكن للسيارات أن تعمل في الفضاء؟

تحدث نجم Fast & Furious فين ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة."

واضاف فين قائلا:"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير .. هناك الكثير."

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الإنتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عاما على طرحها في صالات السينما.