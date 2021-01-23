شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من احتفال نادر حمدى بعيد ميلاد زوجته بحضور كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان نادر حمدي بعيد ميلاد زوجته سارة حسني، مؤخرًا، بحضور النجم كريم فهمي وزوجته دانيا، حيث شاركت سارة حسني، صورًا عبر خاصية الاستوري توثق لحظات الاحتفال بعيد ميلادها الذي حضره عدد من أصدقائهما.

ويأتي ذلك بعدما هنأ الفنان نادر حمدي زوجته بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة.. كل سنة وانتي مراتي وحبيبتي.. عيد ميلاد سارة "، لتنال صورتهما إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره الذين تمنوا لهما حياة هادئة وسعيدة.



حفل عيد ميلاد زوجة نادر حمدي

وحضر حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني يوم السبت الماضى عدد كبير من صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين منهم عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور وأحمد إبراهيم ووليد منصور ونادر نور وأيمن بهجت قمر ومحمد علام ومروة نصر وعماد قاسم واحمد جمال ومحمد عطية وهانى محروس ومصطفى حجاج وياسر خليل ومحمود الليثى وأحمد الشامى وتوما وعمرو مصطفى ومصطفى جاد وكارمن سليمان.



سارة حسني

ومن نجوم الفن حضر أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين، ومن نجوم الكرة عماد متعب وشيكابالا وامير عبد الحميد، وأحيا حفل الزفاف محمد حماقى ومحمد نور وأحمد جمال وحاتم فهمى، كما حرص المطرب أحمد جمال، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية "نشيد العاشقين" وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.



عيد ميلاد زوجة نادر حمدي



عيد ميلاد سارة حسني