شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: نحتاج لعودة الدولة لإنتاج الدراما من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أنها ستعمل من خلال تواجدها بالمجلس، على إعادة الدولة لإنتاج الدراما مجددا وخروج المخرجين الرائدين والدارسين بالخارج ولكنهم غابوا عن الساحة بسبب ما يحدث من تقديم فن غير معبر عن مكانة مصر، لعودة الفن الجميل.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمتها بصالون المصريين الأحرار، أن الفن رسالة وواجب ولابد أن يكون معبرًا عن الواقع المصري، ولذا هناك ضرورة ملحة لعودة الدولة مجددا للانتاج لعودة القواعد وفرز الأعمال بصورة حقيقية لاختيار الأفضل، لأن الإنتاج تُرك للتجار الذين يقدموا ما لايتناسب.

وعن اعتزال الفن، قالت:" الفنان يعتزل حينما يعجز عن تقديم فن جيد ولكنه طالما يطرح ويجدد ويؤدى علي المسرح فلما يعتزل، موضحة أن لديها برنامج يقدم نصائح للأسرة على البرنامج العام بعنوان نصائح ماما سميرة تلجأ فيه للمتخصصين لتوفير حلول للجمهور".

ووصفت عضو مجلس الشيوخ، المرأة المصرية بأنها أعظم سيدات الدنيا التي تعمل وتربي ابنائها وجب عليها إخراج نماذج تخدم المجتمع والوطن.

ولفتت إلى أن إبلاغها بقرار التعيين، رأته تكريمًا لها في أواخر حياتها وجاء تقديرًا لاهتمامها تقديم فن هادف وبناء،معربة عن شكرها للرئيس لاختيارها .

وكان حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عقد صالون سياسى عن « نجاحات المرأة في المجتمع المصري»، وذلك برعاية اللواء حاتم باشات القائم بأعمال الأمين العام، وأدار اللقاء الدكتورة الإعلامية هالة أبوعلم رئيس لجنة الإعلام بالحزب.