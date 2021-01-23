شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عرف لارى كينج ابنه الأكبر للجمهور بعد أكثر من 30 عامًا "من السرية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء خبر وفاة المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج صادمًا للكثير من محبيه وعشاقه حول العالم، وجاءت وفاته عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم.

حياة Larry King

ومن المعروف أن الشق الشخصى فى حياة لارى كينج هو أكثر ما يهم جمهوره ووسائل الإعلام وهو الجانب الذى كان يأخذ حيزا كبيرا من أهتمام المذيع الراحل الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم، فقد كشف موقع "ذا سن" أن لارى كينج هو أب لخمسة أبناء وذلك على مدار زواجه لـ7 مرات.

فقد ولد أول أبناء المذيع الراحل لارى كينج عام 1961، بينما جاء آخر أبنائه للحياة فى عام 2000.

وبحسب ما ورد فى التقارير التى نشرتها العديد من المواقع أن لارى كينج لم يقابل "لارى جونيور" وهو أكبر أبنائه والذى ولد عام 1961 إلا عندما دخل ابنه فى مرحله الثلاثينيات من عمره، وفى عام 2009 قرر المذيع الشهير أن يصدم العالم بتعريفهم على ابنه لأول مرة، وقد قدم لارى كينج ابنه جونيور إلى العالم فى برنامجه على شبكة سى إن إن " Larry King Life ".

صورة عائلية للاري كينج