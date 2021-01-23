شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشكر متابعيها على وصولها لنصف مليون متابع عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سوسن بدر، على توجيه الشكر لجمهورها، على وصول عدد متابعيها لـ نصف مليون متابع عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، خلال وقت قصير من تدشينها للحساب، وكتبت قائلة: "شكرًا من كل قلبي علي نص مليون متابع في وقت قصير، مش قادرة أقولكم وجودي معاكم هنا والتواصل بينا قد إيه مفرحني ومخليني أشوف حاجات كتير بشكل مختلف، بعننيكم وبحبكم، شكرًا لكل واحد فيكم هنا، شكرًا".

وتستعد سوسن بدر لتصوير دورها فى مسلسل "بنت السلطان" الذى تخوض به روجينا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمود حافظ، محمود حجازى، نهى صالح، حسن ابو الرووس وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وانتهت سوسن بدر مؤخراً من تصوير فيلم ثانية واحدة، بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر وعلا رشدى وويزو وأيمن القسيونى وإخراج أكرم فريد، وكذلك فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وإخراج سارة وفيق، ومقرر طرح الفيلمين خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك النجمة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مع كلاً من هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.