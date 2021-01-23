شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحمد مكي فى أحدث ظهور له مع الببغاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد مكي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له وهو يحمل فيها بعض الببغاوات على رأسه، حيث نشر الصورة عبر الاستوري الشخصى بحسابه عبر إنستجرام، في أحدث ظهور له منذ عدة أيام.



احمد مكى

وكان قد شارك مكي، بلوك جديد، في أحدث صورة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث تميز مظهره الجديد بالظهور بدون لحية، وكتب مكى فى تعليقه على الصورة التى شاركها مع جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا: "بندحرج التماسى"، وما أن نشر الصورة حتى تفاعل معه متابعيه وأصدقاءه من الوسط الفني مثل علي ربيع، وأوس أوس، حيث كتب الأول: "وحشنى أوى"، في حين كتب أوس أوس: "أحلى مكى ربنا معاك".

من ناحية أخرى، يواصل النجم أحمد مكى، تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار، كما سبق ونشر الخليج 365 صورة لمكى ضمن أحداث المسلسل والتى تجمع بينه وبين الفنان أحمد حلاوة، ويجسد مكى دورا جديدا عليه فى الدراما ويبتعد عن الكوميديا من خلال هذا المسلسل.