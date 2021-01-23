شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة اشرف مصيلحي : جوزى خرج بالسلامة وكويس.. عاوزين تمرضوه امرضوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشرف مصيلحي

غضبت المخرجة منال الصيفى زوجة اشرف مصيلحي، من الأخبار المنشورة حول إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحى بورم فى المخ وإجرائه لعملية جراجية منذ يومين، وقالت لـ"الخليج 365"، ياجماعة عيب عيب الاقتحام الزايد ده عن حياتنا وجوزى كويس وبخير وخرجنا من المستشفى عاوزين تمرضوه امرضوه.. شقيقة زوجى علمت بالخبر من على السوشيال ميديا وهى مصابة بفيروس كورونا فكدة عيب وياريت الأخبار صح لكنها كدب، هو أكياس ماية على الغدة ودلوقت إحنا فى البيت".



اشرف مصيلحي

زوجة اشرف مصيلحي توضح حالته الصحية

وتابعت منال الصيفى أن زوجها أشرف مصيلحى أجرى عملية جراحية لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية، قائلة: "فى إيه مصدر مؤكد غيرى وبقول إن مفيش ورم وده كيس ماية بس".

ويعيش الفنان أشرف مصيلحى و المخرجة منال الصيفى، حالة من النجاح الجماهيري الكبير الذى يحققه مسلسل جمال الحريم والذي يتصدر المشاهدة والاهتمام كما تصدر الترندات أكثر من مرة على منصات السوشيال ميديا، خصوصا في تريندات السوشيال ميديا أكثر من مرة.

ويعد مسلسل جمال الحريم من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة دينا فؤاد، والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.