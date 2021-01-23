"أنا مش جاهل يا قبطان".. خالد الجندي يرد على نبيل الحلفاوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الشيخ خالد الجندي، رسالة للفنان نبيل الحلفاوي، بعد لوّمه على استخدام كلمة "الفراعنة" بمعنى "قدماء المصريين".

وقال الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc": "أنا عاجبني الرجل المؤدب الخلوق الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، ده فنان عظيم جدا، أول ما بشوفه كده بقول القبطان يا جدع".

أضاف: "يا ريت القبطان يسمحلي تواضعا منه إني اختلف معاه في مسألة، هو كتب وقال: مراجعة لغوية ليست دينية للشيخ خالد الجندي، استعمل كلمة (الفراعنة) بمعنى (قدماء المصريين).. لا يا قبطان.. أنا مش جاهل يا قبطان.. أنا معملتش كده".

تابع: "قدماء المصريين ملهمش علاقة بكلمة (الفراعنة)، الدولة الفرعونية دي دولة متأخرة يا قبطان، دي مرحلة متأخرة".