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"أنا مش جاهل يا قبطان".. خالد الجندي يرد على نبيل الحلفاوي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الشيخ خالد الجندي، رسالة للفنان نبيل الحلفاوي، بعد لوّمه على استخدام كلمة "الفراعنة" بمعنى "قدماء المصريين".

وقال الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc": "أنا عاجبني الرجل المؤدب الخلوق الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، ده فنان عظيم جدا، أول ما بشوفه كده بقول القبطان يا جدع".

أضاف: "يا ريت القبطان يسمحلي تواضعا منه إني اختلف معاه في مسألة، هو كتب وقال: مراجعة لغوية ليست دينية للشيخ خالد الجندي، استعمل كلمة (الفراعنة) بمعنى (قدماء المصريين).. لا يا قبطان.. أنا مش جاهل يا قبطان.. أنا معملتش كده".

تابع: "قدماء المصريين ملهمش علاقة بكلمة (الفراعنة)، الدولة الفرعونية دي دولة متأخرة يا قبطان، دي مرحلة متأخرة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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