"حالته خطر".. زوجة أحمد السقا تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلبت المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، من أصدقائها ومتابعيها، الدعاء لوالدها محمد الصغير الذي يمر بأزمة صحية إثر إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مها فجر اليوم السبت، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أرجو من اللي صاحي يصلي الفجر يدعي لوالدي لأنه محتاج كل دعوة".

ومجددا كتبت صباح اليوم: "أرجو الإكثار من الدعاء.. والدي في حالة خطر".

وأصيب مصفف الشعر محمد الصغير بفيروس كورونا مؤخرًا، وطلب الفنان أحمد السقا من جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

