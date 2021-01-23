محمد عبد الرحمن يكشف عن حبه للأهلي ورسالته للزملكاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن حبه للنادي الأهلي وسعادته بالانتماء إليه، مشيرا إلى أنه مضطرا لتحمل أصدقائه من مشجعي نادي الزمالك.

وخلال حواره مع برنامج "عين أون لاين" عبر موقع "يوتيوب"، في كواليس مسرحيته "هابي نيو نيير بالعربي"؛ قال محمد عبد الرحمن: "الحمد لله أنا أهلاوي ومضطرين نستحمل أصدقائنا الزملكاوية".

وعن إطلالته بالقميص الأحمر في المسرحية؛ قال محمد عبد الرحمن إنه "يحاول أن يكون شيك دائما ولكنه يفشل، وأن الاستايلست هي من اختارت هذه الملابس له من أجل دوره في المسرحية وهو لمحام يعمل عند صاحب القصر ولكنه لا يتلقى أجرا".

ويتصدر بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج مجدي الهواري.

يؤدي محمد عبد الرحمن شخصية "رستم"، محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.