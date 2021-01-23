لقاح كورونا "يطيح" برئيس أركان الجيش الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال، ميجيل أنخيل فيلارويا، استقالته، السبت، بعدما اتهم بتجاهل البروتوكول لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأصدرت هيئة الأركان بيانا جاء فيه، "بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع".



وأفاد مصدر في هيئة الأركان، بأن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.

وكشف تحقيق صحفي إسباني عن أن رئيس أركان الجيش وعدد من المسؤولين حصلوا على اللقاح قبل المواطنين، وسط شكوك باستخدام النفوذ لتجاوز لائحة الانتظار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنه تم تلقيح نحو مليون شخص بالمضادة لفيروس كورونا منذ بدء عملية التطعيم الشاملة التي انطلقت 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي .

وقالت الوزارة في تقريرها الدوري حول سير وتقدم عملية التلقيح، لقد تم تلقيح مليون و103 ألف و301 شخص بلقاح "فايزر" حتى الخميس، أي ما يمثل نسبة 82 % من الجرعات التي تم توزيعها على مختلف الجهات.

وأضافت، أن 2.3 % من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 49 ألف و56 شخصا الجرعة الثانية من لقاح فايزر.

وتلقت إسبانيا مليون و310 ألف و400 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال بيدرو سانشيز رئيسة الحكومة، إن إسبانيا ستفي بأهداف حملة التطعيم ضد الفيروس، التي حددها الاتحاد الأوروبي إذا ما تم تسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها حتى تتلقى إسبانيا الجرعات الكافية .

وأكد بيدرو سانشيز خلال مشاركته في أعمال المجلس الأوروبي حول جائحة فيروس كورونا، أن إسبانيا ستحقق أهداف التطعيم التي حددها الاتحاد الأوروبي والتي تنص على تطعيم ما لا يقل عن 80 % من المهنيين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما بحلول مارس/آذار.