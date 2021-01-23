شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تتعرض لعملية سرقة جديدة واقتحام لوحدة تخزينها في لوس أنجلوس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تعرض النجمة العالمية مايلي سايروس، لحادثة سرقة آخر لأحدى وحدات التخزين الخاصة بها في منزلها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو ما يعد الحادث الثاني الذى تتعرض فيه للسرقة بعد سرقة جيتار بقيمة 10 آلاف دولار في عام 2018.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 28 عامًا، تعرضت لعملية سطو وسرقة بعض التذكارات وأشياء عاطفية أخرى من إحدى وحدات تخزينها، لتكون ثانى عملية تتعرض لها خلال الفترة الماضية.



الجيتار المسروق فى 2018

ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير تفاصيل حادث السرقة نقلاً عن مجلة TMZ، التي أكدت عودة الأشياء المسروقة للمطربة صاحبة الـ 28 عامًا، إلا أن الشرطة مازالت تحقق في الحادثة، وتأتى تلك الحادثة بعد أسابيع من تدمير منزلها السابق في ماليبو، الذي شاركت فيه مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بسبب حريق وولسي.



حريق منزلها السابق