شكرا لقرائتكم خبر عن بروكلين بيكهام يظهر فى شوارع كاليفورنيا بدون خطيبته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، بروكلين بيكهام، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، لحظة خروجه من أحد المتاجر في منطقة ويست هوليوود، للحصول على عصير بعد انتهائه من التمارين اليومية التي يخوضها.

واهتمت صحيفة الديلي ميل، بظهور نجل أسطورة كرة القدم لحظة خروجه من المتجر وهو يرتدي ملابس باللون الأسود عقب التمرين، مشيرة إلى انشغاله بتجهيزات عقد قرانه على خطيبته نيكولا بيتلز، بعد إعلان خطوبتهما في يوليو الماضي.



بروكلين بيكهام فى شوارع كاليفورنيا

وكشف بروكلين عن آخر التاتوهات التي رسمها المصور صاحب الـ 21 عاماً على جسده لحبيبته، للتعبير عن حبه لها، ليصبح إجمالي الرسومات التي يضعها بيكهام الأبن على جسده أربعة أشكال وكلمات، وكان آخرها "حياتى، حبى، أنفاسى، جمالى، عزيزتى".



وشم بروكلين بيكهام الجديد

وكشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية، في تقرير سابق لها، أن بيكهام الابن صاحب الـ 21 عاماً، وخطيبته صاحبة الـ 25 عاماً، أجلا زفافهما من سبتمبر 2021 إلى عام 2022 لحين انتهاء ازمة فيروس كورونا التي ستمنع الكثير من الحضور للحفل.

وعرض بروكلين على نيكولا الزواج، في يوليو الماضي، في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق ذكرى زواج والدته وأبيه الحادي والعشرين، بخاتم بقيمة 250،000 جنيه إسترليني.



بروكلين بيكهام وخطيبته



بروكلين بيكهام