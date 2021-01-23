شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستمتع برحلة فخمة فى المكسيك والليلة بـ6500 دولار ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر الأنظار نحوها بإطلالة مفعمة بالحيوية، فقد ظهرت جينر البالغة من العمر (23 عام) وهى تقف أمام سرير باللون البرتقالى وذلك فى خاليسكو بالمكسيك.

والتقطت كيلى جينر هذه الصورة عندما كانت تستمتع بعطلة فخمة مع شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع والسوبر موديل الشهيرة كيندال جينر ومجموعة من الأصدقاء المقربين، وأشارت التقارير التى كشف عنها موقع " ديلى ميل " إلى أن الليلة الواحدة بالمكان الذى تقيم به جينر تتكلف 6500 دولار .

وكشفت كيلى جينر عن صورتها الجديدة من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " و التى تضم 211 مليون شخص ، حيث ظهرت مرتدية فستانا ذو تصميم مميز حمل توقيع داء أزياء " Poster Girl" بينما وصل سعره الى 295 جنيه إسترلينى .

وحصدت صورة كيلى جينر التى تشع بالفخامة أكثر من 7.3 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط من نشرها على "إنستجرام" .