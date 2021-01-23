شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لـ تامر حسنى: بعشق صوتك وإحساسك.. والأخير يرد: شهادة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر بأداء النجم تامر حسني في أغنية "نسيانك صعب أكيد"، حيث أعرب عن سعادته البالغة بأداء وإحساس تامر حسني حينما غنى هذه الأغنية، قائلاً: "ما تتصوروش قد إيه أنا فرحت بيه وبأدائه وإحساسه".

وقال الفنان هاني شاكر موجها حديثه إلى تامر حسني والجمهور: "تامر حبيبي ومن فترة فجاني وغنى نسياني صعب أكيد ما تتصوروش قد أيه أنا فرحت بيه وبأدائه وإحساسه وأنا بقول دايمًا إن تامر حبيبي من الناس اللي بعشق صوتهم وزي ما بعشق صوته بعشق إحساسه كمان".

من جانبه رد الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "شهادة عظيمة من أستاذ ومثل أعلى محترم أنا اللي بعشق صوتك وإحساسك يا أستاذنا وتشرفت بالوقفة جانبك من كل قلبي".

وكان الفنان تامر حسني قد غنى أغنية "نسيانك صعب أكيد" للنجم هانى شاكر في حفل ليلة رأس السنة، الأمر الذى أثار إعجاب هانى شاكر، حيث كتب فى رسالة إلى تامر بأن الأغنية أعجبته للغاية بصوته، قائلاً: "أحسنت جداً واحساسك أروع يا حبيبى أثناء غنائك للأغنية".

وقال تامر حسني في وقت سابق: "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم، مبسوط من قلبى ان أدائى عجبك، واللى ما يعرفش قصتى مع الأغنية دى، زمان مكانش أى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من أكبر لجنة استماع فى مصر، من خلال أغنية يختارها المطرب، وسيحدد مصيره بعدها يصلح أم لا، واخترت أنا أغنية نسيانك صعب.. من حبى فيها وحبى فى أستاذ هانى والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول ٤ جُمل فى الأغنية... ومن يومها بعتبرها وش خير عليا".



الفنان القدير هاني شاكر مع تامر حسني



الفنان تامر حسني والنجم هاني شاكر



تامر حسني وهاني شاكر