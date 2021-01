شكرا لقرائتكم خبر عن "Chyno with a Why" يطلق ألبومه الجديد "مملوك".. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عام 2021 سيشهد تنوعا كبيرا في عالم صناعة الموسيقى، فقد أصدر مغنى الهيب هوب السورى الفلبينى شينو "?Chyno with a Why" ألبومه الجديد "مملوك"، الذى يتحدث عن التهميش الذى تعانى منه مجتمعات المهاجرين حول العالم حيث يقارب "شينو" الموضوع والذى عانى منه شخصيًا بنظرته وأسلوبه الخاصين وذلك عبر تحويله مواضيع التهميش لأعمال موسيقية رائعة وكل ذلك بموهبته المميزة .

شينو "?Chyno with a Why" سبق أن أصدر أول أعمال هذا الألبوم "Russian Roulette" التى عكست الطابع العام لهذا العمل، تلتها أغنية "كيفوني" ثم أغنية "2020 Vision" التى عكست ما حدث فى بيروت خلال عام 2020، واليوم ومع ألبوم "مملوك" يثبت "شينو" نفسه كمغنى هيب هوب متعدد المواهب قادر على مزج العربى والإنجليزى بسلاسة كبيرة وتقديم أهم المواضيع بطريقة جديدة.

وبالتزامن مع إصدار الألبوم تم إصدار فيديو كليب أغنية "Fresh Money" التى يتحدى فيها النظام المالي، ويتحدث فيها عن صعوبة عمل المهاجرين لجمع الأموال وارسالها لذويهم فى بلادهم.

يذكر أن "?Chyno with a Why" عمل على البومه الجديد لأكثر من سنة بالتعاون مع باقة من أهم المواهب العربية فى عالم الهيب هوب ، حيث سعى مغنى الهيب هوب شينو "?Chyno with a Why" الساكن فى بيروت، أن يفتح آفاق جديدة التوجهات فى هذا الفن ، حيث عاش مغنى الراب والمنتج السورى الفلبينى، أحد أفراد فرقة الهيب هوب اللبنانية "فريق الأطرش" ، فى عدد من بلدان العالم، وهو يصنع الموسيقى للتعبير عن مشاعر الحرمان والتهميش من خلال موسيقى الهيب هوب.