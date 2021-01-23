شكرا لقرائتكم خبر عن ملوش فى العربيات الفخمة.. كيانو ريفز على متن دراجة نارية بأحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم كيانو ريفز عن عشقه لعالم الدراجات النارية فى أحدث ظهور له مع دراجاته الخاصة، حيث التقطت له عدة صور بعدسات مصورى الباباراتزى، وذلك أثناء قيادة دراجته النارية بعد خروجه من أحد المتاجر، وقد أشار تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن الدراجة النارية التى ظهر بها كيانو ريفز، تابعة لماركة هو شريك مؤسس فيها.

ويأتى ظهور كيانو ريفز بهذا الشكل، بعدما اعتاد محب,ه على رؤيته فى أكثر من مناسبة وهو يعيش حياة بسيطة بعيدًا عن السيارات الفارهة التى اعتاد نجوم هوليوود على الظهور بها، حيث سبق والتقطت له صور أثناء ركوبه مواصلات عامة مثل المترو.



كيانو ريفز

ويأتي ظهور "ريفز" الأخير بالتزامن مع استعداد للانتهاء من أكثر فيلمين ناجحين له، سواء الجزء الرابع من ماتريكس أو الجزء الخامس من جون ويك، وكان طاقم عمل الجزء الرابع والجديد من سلسلة الأكشن والفنتازيا الجديد Matrix 4، ظهر فى وقت سابق من العام الماضى، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وبالتحديد في الحي الصيني، من أجل تصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد المقرر طرحه في خلال العام الجارى 2021 بدور العرض السينمائي.



كيانو ريفز يقود دراجته النارية